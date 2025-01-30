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12:27, 30 января 2025Мир

В Кремле высказались о словах Шольца об освобождении Германии от нацизма

Песков: Слова Шольца указывают на забвение исторической правды на Западе
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Слова канцлера Германии Олафа Шольца об освобождении ФРГ от нацизма благодаря США указывают на забвение исторической правды на Западе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Идет целенаправленная линия на забвение исторической правды, на забвение того, кто именно заплатил самую тяжелую цену за освобождение европейского континента от коричневой чумы, — это был Советский Союз», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что СССР, «в том числе при помощи союзников Великобритании, Соединенных Штатов Америки, взял на себя, собственно, основные тяготы по освобождению» Германии от нацизма. Он подчеркнул, что отказ от исторической правды пагубен, и в качестве примера привел Украину.

29 января канцлер ФРГ поблагодарил США за спасение Германии от нацизма. По его словам, немцы «очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией».

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