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11:45, 30 января 2025Россия

В Курской области солдат ВСУ получил хэдшот от беспилотника и попал на видео

Дрон поразил в голову бойца ВСУ в Курской области, это попало на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Российский беспилотник поразил солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в голову. Кадры, снятые в Курской области, опубликовал Telegram-канал «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА».

На кадрах FPV-дрон приближается к автомобилю украинских войск. Облетев машину, в поле зрения оператора попадает выходивший из нее солдат ВСУ. Дрон подлетает к его голове, после чего запись обрывается.

«Хэдшот», — констатирует канал.

Ранее в Курской области российский снайпер «снял» украинский тяжелый дрон «Баба-Яга». На кадрах дрон теряет управление и пикирует — перед этим по нему было произведено шесть выстрелов из снайперской винтовки Драгунова.

ЖЗЛ
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