Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:35, 30 января 2025Бывший СССР

В Литве допустили отправку войск на Украину

Командующий ВС Литвы допустил отправку войск на Украину
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Командующий Вооруженными силами (ВС) Литвы допустил отправку миротворческих войск на Украину. Его слова приводит «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Если спросить, могла бы Литва (отправить войска в Украину — прим. "Ленты.ру"), и, наверное, мы это рассмотрим», — заявил военнослужащий. Он также заявил, по этому поводу должна произойти дискуссия.

Командующий отметил, что Литва может сделать этот шаг и «взять на себя ответственность за стабильность в Европе».

Ранее в Латвии медицинский реабилитационный центр «Вайвари» приостановил обучение специалистов из Украины. Причина — указ президента США Дональда Трампа о приостановке американской помощи странам на 90 дней.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На борту разбившегося в США лайнера были 14 фигуристов и тренеров. Среди погибших чемпионы мира из России и ученица Тарасовой

      Россиянина задержали за продажу через интернет сильнодействующих веществ

      Вдова Караченцова уехала из России после скандала с «Ленкомом»

      Нескольких помилованных Трампом вновь арестовали

      Число извлеченных из реки в Вашингтоне жертв авиакатастрофы выросло

      ХАМАС передало Красному Кресту семь заложников

      В Литве допустили отправку войск на Украину

      Задержанных в Тунисе россиян заподозрили в причастности к терроризму

      Популярная российская блогерша рассказала о подарившем ей 300 тысяч рублей фанате

      Журова призвала не делить погибших в авиакатастрофе фигуристов на своих и чужих

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше