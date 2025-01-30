В Литве допустили отправку войск на Украину

Командующий ВС Литвы допустил отправку войск на Украину

Командующий Вооруженными силами (ВС) Литвы допустил отправку миротворческих войск на Украину. Его слова приводит «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Если спросить, могла бы Литва (отправить войска в Украину — прим. "Ленты.ру"), и, наверное, мы это рассмотрим», — заявил военнослужащий. Он также заявил, по этому поводу должна произойти дискуссия.

Командующий отметил, что Литва может сделать этот шаг и «взять на себя ответственность за стабильность в Европе».

Ранее в Латвии медицинский реабилитационный центр «Вайвари» приостановил обучение специалистов из Украины. Причина — указ президента США Дональда Трампа о приостановке американской помощи странам на 90 дней.