В Лондоне поделили московские рынки

РБК: Лондонский суд разрешил длившийся семь лет спор о московских рынках

Высокий суд Англии и Уэльса завершил многолетний процесс по делу о разделе имущества между двумя российскими бизнесменами, в которое в том числе входили Усачевский, Коптевский, Каширский и Северный рынки, торговый центр «Волгоградский» и еще один объект, закрывшийся в 2015 году. Об этом со ссылкой на вердикт суда пишет РБК.

Истцом в разбирательстве выступал сооснователь сети магазинов «Пятерочка» и бывший совладелец X5 Group Андрей Рогачев, а ответчиком — основатель и владелец Gremm Group Михаил Горяинов. Лондонский суд после шести лет тяжбы признал правоту второго.

Горяинов в 2015 году потребовал от Рогачева раздела совместного бизнеса, основанной годом ранее компании M1 Management. Предприниматели договорились поделить собственность, доходы и расходы поровну.

Однако через три года Рогачев подал иск, в котором утверждал, что инвестировал в предприятие больше бывшего партнера, и на этом основании потребовал от него 28 миллионов долларов. В ответ Горяинов запросил 16 миллионов. Суд выяснил, что больше в M1 Management вложил ответчик, а потому истец должен вернуть ему 12,7 миллиона долларов, а также оплатить все судебные расходы и перечислить 4 миллиона в качестве промежуточного платежа.

Комментируя исход дела, лондонская юридическая компания Candey, представлявшая ответчика, указала, что возможным поводом для столь сурового решения в отношении истца стало его поведение во время рассмотрения дела. Партнер юридической компании «Алимирзоев и Трофимов» Илья Алещев подтвердил, что на практике полное взыскание судебных расходов с проигравшей стороны происходит нечасто.

Ранее британский суд отклонил иск бизнесмена Александра Горбачева к бывшему главе «ФосАгро» Андрею Гурьеву, который называли делом о «заключенной в баре сделке».