Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:10, 30 января 2025Экономика

В Лондоне поделили московские рынки

РБК: Лондонский суд разрешил длившийся семь лет спор о московских рынках
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Татьяна Меель / РИА Новости

Высокий суд Англии и Уэльса завершил многолетний процесс по делу о разделе имущества между двумя российскими бизнесменами, в которое в том числе входили Усачевский, Коптевский, Каширский и Северный рынки, торговый центр «Волгоградский» и еще один объект, закрывшийся в 2015 году. Об этом со ссылкой на вердикт суда пишет РБК.

Истцом в разбирательстве выступал сооснователь сети магазинов «Пятерочка» и бывший совладелец X5 Group Андрей Рогачев, а ответчиком — основатель и владелец Gremm Group Михаил Горяинов. Лондонский суд после шести лет тяжбы признал правоту второго.

Горяинов в 2015 году потребовал от Рогачева раздела совместного бизнеса, основанной годом ранее компании M1 Management. Предприниматели договорились поделить собственность, доходы и расходы поровну.

Однако через три года Рогачев подал иск, в котором утверждал, что инвестировал в предприятие больше бывшего партнера, и на этом основании потребовал от него 28 миллионов долларов. В ответ Горяинов запросил 16 миллионов. Суд выяснил, что больше в M1 Management вложил ответчик, а потому истец должен вернуть ему 12,7 миллиона долларов, а также оплатить все судебные расходы и перечислить 4 миллиона в качестве промежуточного платежа.

Комментируя исход дела, лондонская юридическая компания Candey, представлявшая ответчика, указала, что возможным поводом для столь сурового решения в отношении истца стало его поведение во время рассмотрения дела. Партнер юридической компании «Алимирзоев и Трофимов» Илья Алещев подтвердил, что на практике полное взыскание судебных расходов с проигравшей стороны происходит нечасто.

Ранее британский суд отклонил иск бизнесмена Александра Горбачева к бывшему главе «ФосАгро» Андрею Гурьеву, который называли делом о «заключенной в баре сделке».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали американскими ракетами нефтепровод «Дружба» под Брянском. На месте ЧП возник пожар

      Женщина спрятала 14 килограммов наркотиков в инвалидном кресле

      Украинского шпиона осудили в России на 11 лет за передачу данных СБУ

      Модель Перминова посетила показ в микрошортах

      В России запатентовали конструкцию гибрида вертолета и самолета

      Уголовное дело против вторгшегося в Курск британского наемника направлено в суд

      Падение прибыли банков связали с укреплением рубля

      Сумма взятки по делу главы «Фонбет» выросла до 60 миллионов рублей

      СК назвал фигурантов дела обвиняемого в коррупции главы «Фонбета»

      В Петербурге продадут «Балтийскую жемчужину»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше