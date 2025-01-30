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12:54, 30 января 2025Россия

В Минобороны России назвали единственный для Зеленского способ задержать обрушение фронта

МО РФ: Снижение возраста мобилизации на Украине готовится под давлением Запада
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Снижение мобилизационного возраста на Украине с 25 до 18 лет готовится под давлением западных стран. Об этом заявили журналистам в Минобороны Российской Федерации (МО РФ).

При этом в ведомстве назвали эти изменения в законодательстве единственным для президента республики Владимира Зеленского способом на несколько месяцев задержать каскадное обрушение фронта в Донбассе.

По данным Минобороны России, только по официальной информации с мест службы самовольно бежали 100 тысяч украинских военнослужащих. При этом число новобранцев в учебных центрах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последние полгода едва достигает 30 тысяч человек, отметило ведомство.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» заявил, что возможное снижение возраста мобилизации на Украине до 18 лет приведет к катастрофическим демографическим последствиям. Он назвал эту инициативу требованием Великобритании и подчеркнул, что в лучшем случае реформа позволит мобилизовать порядка 500 тысяч человек. Однако в реальности, считает полковник в отставке, этот показатель практически недостижим.

ЖЗЛ
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