В МВД Словакии раскрыли подробности дела о задержании гражданина Украины

Глава МВД Словакии Шутай-Эшток: Задержанный украинец угрожает нацбезопасности

Задержанный гражданин Украины представляет собой угрозу национальной безопасности Словакии. Об этом заявил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток, его слова передает портал Denník N.

«Согласно информации, которую мы получили, задержанный гражданин Украины представляет угрозу нацбезопасности для нашей страны», — отметил министр.

Шутай-Эшток добавил, что задержанному и еще четырем неназванным лицам будет «заблокирован въезд не только на территорию Словакии, но и в целом в Шенгенскую зону».

Ранее полиция Словакии задержала гражданина Украины из-за возможной угрозы государственного переворота. Председатель полиции Яна Машкарова без подробностей сообщила, что речь идет об украинце, которого следует депортировать как можно скорее.