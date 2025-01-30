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18:36, 30 января 2025Мир

В МВД Словакии раскрыли подробности дела о задержании гражданина Украины

Глава МВД Словакии Шутай-Эшток: Задержанный украинец угрожает нацбезопасности
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Матуш Шутай-Эшток

Матуш Шутай-Эшток. Фото: Claudia Greco / Reuters

Задержанный гражданин Украины представляет собой угрозу национальной безопасности Словакии. Об этом заявил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток, его слова передает портал Denník N.

«Согласно информации, которую мы получили, задержанный гражданин Украины представляет угрозу нацбезопасности для нашей страны», — отметил министр.

Шутай-Эшток добавил, что задержанному и еще четырем неназванным лицам будет «заблокирован въезд не только на территорию Словакии, но и в целом в Шенгенскую зону».

Ранее полиция Словакии задержала гражданина Украины из-за возможной угрозы государственного переворота. Председатель полиции Яна Машкарова без подробностей сообщила, что речь идет об украинце, которого следует депортировать как можно скорее.

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