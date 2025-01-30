В Петербурге продадут «Балтийскую жемчужину»

В Санкт-Петербурге выставили на продажу «Балтийскую жемчужину» за 1,76 млрд руб.

Застройщик «Балтийская жемчужина» выставил на продажу свою штаб-квартиру на Петергофском шоссе в Санкт-Петербурге. Цена объекта составляет 1,76 миллиарда рублей, передает РБК.

Речь идет о многофункциональном бизнес-центре площадью 10,8 тысячи «квадратов», расположенный на участке в 2,2 гектара. При желании новый владелец сможет реконструировать здание и расширить его до 30 тысяч «квадратов». В самом БЦ имеется ряд якорных арендаторов.

Девелопер «Балтийская жемчужина» занимается развитием одноименного микрорайона в Красносельском районе Северной столицы, однако после продажи штаб-квартиры может свернуть свою работу. Эксперты считают, что застройщик уедет из России. При этом участники рынка ставят под сомнение, что актив купят по текущей цене, так как часть помещений (3,8 «квадрата») в БЦ отведены по общественные пространства.

Ранее стало известно, что в 2025 году в России появится 18 новых торговых центров. Общая площадь объектов составит 606 тысяч «квадратов».