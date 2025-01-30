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13:38, 30 января 2025Бывший СССР

В Раде назвали «фуфлом» сообщения о контактах Зеленского и Трампа

Депутат Рады Дубинский раскритиковал разговоры о контактах Зеленского и Трампа
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Разговоры о контактах президента Украины Владимира Зеленского и администрации президента США Дональда Трампа являются «фуфлом». Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Все истории о поездках, смотринах, кастингах, переговорах — фуфло. До разрешения по сути конфликта Украина-РФ контактов и не будет», — высказался политик.

Дубинский высказался о сообщениях о якобы наличии «окна контактов» с администрацией Трампа у окружения Зеленского. Он предположил, что Белый дом не хочет контактировать с Зеленским из-за его нелегитимности и не намерен с ним договариваться. Депутат также назвал украинского лидера необходимой для разрешения конфликта на Украине «затычкой» до проведения в стране выборов.

Ранее один из узников лагеря Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Рябуха обвинил Зеленского в игнорировании просьб остановить пытки. По словам Рябухи, он еще в декабре 2022 года обращался к Зеленскому с просьбой обратить внимание на действия сотрудников СБУ.

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