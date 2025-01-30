В России высказались о возможности ограничения разработки ядерного оружия

Депутат Швыткин исключил возможность международного соглашения о ядерном оружии

Международное соглашение об ограничении разработки ядерного оружия невозможно ни сейчас, ни в ближайшее время, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин. Он указал на то, что конфронтация России и стран Запада в этом направлении только возрастает.

«Думаю, в ближайшее время это не произойдет. Мы видим, что страны Запада, США продолжают реализовывать агрессивную политику в отношении нашего государства. Идет гонка ракетных вооружений», — сказал Швыткин.

США, Франция, Великобритания, по его словам, модернизируют ядерные арсеналы. Кроме того, речь, как считает политик, может идти и о милитаризации космоса.

«Космос может превратиться в арену военного противостояния. Так что речи о каком-то соглашении об ограничении разработки ядерного оружия не идет. Более того, сегодня повис вопрос о том, чтобы снять количественные ограничения ядерного арсенала», — добавил депутат.

Ранее стало известно, что США планируют весной провести контролируемый подрыв радиоактивного плутония в подземной лаборатории. Полученные данные позволят сделать вывод о работоспособности и стабильности макета ядерного заряда.