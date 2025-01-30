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09:58, 30 января 2025Россия

В российском поле нашли обломки БПЛА с украинскими надписями

Под Волгоградом грибники нашли в поле обломки БПЛА с украинскими надписями
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В селе Нижний Балыклей под Волгоградом грибники нашли в поле обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с надписями на украинском языке. Россияне записали видео на месте происшествия, соответствующие кадры опубликовал региональный портал V1.ru.

На представленном видеоролике селяне показывают образовавшуюся, вероятно, после падения дрона воронку. Люди также замечают на обломках устройства украинские слова. «Вот это улетели. Глянь, какой взрыв был, что она аж врезалась в землю», — удивилась одна из очевидиц.

Глава Верхнебалыклейского сельского поселения Татьяна Якубова подтвердила V1.ru, что беспилотник действительно рухнул в полях. По ее данным, дрон нашли далеко от жилых домов. Никаких значительных повреждений обнаружено не было, заверила она.

Ранее сообщалось, что БПЛА сбили над Ладожским озером в Ленинградской области.

ЖЗЛ
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