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16:20, 30 января 2025Силовые структуры

В российском регионе неизвестные разбили окно квартиры матери участника СВО

В Подмосковье неизвестные разбили окно квартиры матери участника СВО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

В подмосковном Королеве неизвестные разбили окно в квартире матери участника специальной военной операции (СВО) и порезали шины автомобиля его знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Московской области.

По информации правоохранителей, предварительно установлено, что злоумышленники разбили окно в квартире матери военнослужащего и порезали шины автомобиля его знакомой вечером 27 января.

Возбуждены уголовные дела по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества»). Установление личностей злоумышленников и привлечение их к уголовной ответственности контролирует прокуратура города.

Ранее сообщалось, что в Омской области прокуратура добилась через суд признания недействительными шести онлайн-займов, оформленных мошенниками на имя военнослужащего, участвующего СВО.

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