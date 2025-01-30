В российском регионе неизвестные разбили окно квартиры матери участника СВО

В Подмосковье неизвестные разбили окно квартиры матери участника СВО

В подмосковном Королеве неизвестные разбили окно в квартире матери участника специальной военной операции (СВО) и порезали шины автомобиля его знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Московской области.

По информации правоохранителей, предварительно установлено, что злоумышленники разбили окно в квартире матери военнослужащего и порезали шины автомобиля его знакомой вечером 27 января.

Возбуждены уголовные дела по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества»). Установление личностей злоумышленников и привлечение их к уголовной ответственности контролирует прокуратура города.

Ранее сообщалось, что в Омской области прокуратура добилась через суд признания недействительными шести онлайн-займов, оформленных мошенниками на имя военнослужащего, участвующего СВО.

