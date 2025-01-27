Мошенники оформили на имя участника СВО шесть займов

Суд Омской области признал незаконными займы, взятые неизвестными на бойца СВО

В Омской области прокуратура добилась через суд признания недействительными шесть онлайн-займов, оформленных мошенниками на имя военнослужащего, участвующего в специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Суд в ходе рассмотрения иска прокуратуры установил, что в марте 2024 года неизвестные по утерянному бойцом СВО номеру телефона, получили доступ к его личному кабинету на портале «Госуслуги». Воспользовавшись тем, что потерянная сим-карта не была заблокирована, аферисты оформили от имени военнослужащего займы в шести микрофинансовых организациях на общую сумму 53 тысячи рублей.

Суд признал договоры займов незаключенными и обязательства по ним несостоятельными.

Следственные органы ведут поиск мошенников, возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле прокуратуры.

27 января сообщалось, что в Калужской области 78-летняя учительница лишилась 500 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам.