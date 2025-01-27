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18:06, 27 января 2025Силовые структуры

Мошенники оформили на имя участника СВО шесть займов

Суд Омской области признал незаконными займы, взятые неизвестными на бойца СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Омской области прокуратура добилась через суд признания недействительными шесть онлайн-займов, оформленных мошенниками на имя военнослужащего, участвующего в специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Суд в ходе рассмотрения иска прокуратуры установил, что в марте 2024 года неизвестные по утерянному бойцом СВО номеру телефона, получили доступ к его личному кабинету на портале «Госуслуги». Воспользовавшись тем, что потерянная сим-карта не была заблокирована, аферисты оформили от имени военнослужащего займы в шести микрофинансовых организациях на общую сумму 53 тысячи рублей.

Суд признал договоры займов незаключенными и обязательства по ним несостоятельными.

Следственные органы ведут поиск мошенников, возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле прокуратуры.

27 января сообщалось, что в Калужской области 78-летняя учительница лишилась 500 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам.

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