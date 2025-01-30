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14:07, 30 января 2025Мир

В Швеции задержали пять человек из-за покушения на поджигателя Корана

Expo: Пять человек задержаны в связи с покушением на поджигателя Корана Момику
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stefan Jerrevang / Reuters

В Швеции задержаны пять человек по подозрению в покушении на поджигателя Корана Салвана Момику, который был застрелен в собственном доме. Об этом сообщает новостной портал Expo со ссылкой на прокурора Расмуса Омана.

По словам прокурора, полиция задержала пять человек в связи с произошедшим. Оман не раскрыл личности подозреваемых.

В публикации отмечается, что шведская полиция проводит тщательное расследование, в районе места преступления проводится масштабная полицейская операция. К расследованию также присоединилась Служба безопасности Швеции.

38-летний Момика был застрелен у себя дома. Акция с сожжением Корана была им проведена в июне 2023 года на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма.

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