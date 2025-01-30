В Швеции задержали пять человек из-за покушения на поджигателя Корана

В Швеции задержаны пять человек по подозрению в покушении на поджигателя Корана Салвана Момику, который был застрелен в собственном доме. Об этом сообщает новостной портал Expo со ссылкой на прокурора Расмуса Омана.
По словам прокурора, полиция задержала пять человек в связи с произошедшим. Оман не раскрыл личности подозреваемых.
В публикации отмечается, что шведская полиция проводит тщательное расследование, в районе места преступления проводится масштабная полицейская операция. К расследованию также присоединилась Служба безопасности Швеции.
38-летний Момика был застрелен у себя дома. Акция с сожжением Корана была им проведена в июне 2023 года на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма.