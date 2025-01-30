В Швеции застрелили поджигателя Корана

SVT Nyheter: Поджигатель Корана Салван Момика был застрелен у себя дома в Швеции

38-летний поджигатель Корана Салван Момика был застрелен у себя дома в Швеции. Об этом сообщает SVT Nyheter.

30 января окружной суд Стокгольма должен был рассматривать дело Момики о разжигании межнациональной розни, однако заседание отменили из-за того, что «один из обвиняемых умер».

Есть информация, что в момент происшествия мужчина вел прямую трансляцию в социальных сетях, но полиция пока эту информацию не подтвердила и не опровергла.

Тело поджигателя Корана нашли вечером в среду, 29 января. Правоохранители также пока не подтвердили личность убитого мужчины.

В июне 2023 года беженец из Ирака Салван Момика провел акцию с сожжением Корана на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма в Швеции. Мужчина в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег.