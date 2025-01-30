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04:23, 30 января 2025Мир

В США обеспокоились скорым коллапсом ВСУ

Подполковник Квятковски: ВСУ бегут со всех участков фронта, где вступают в бой
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают на всех участках фронта, где вступают в бой. Об этом рассказала экс-аналитик Пентагона и подполковник Военно-воздушных сил (ВВС) США в отставке Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Украинская армия очень близка к коллапсу, в этом не сомнений. Они быстро убегают со всех участков, где вступают в контакт с русскими. Так было и раньше, но сейчас этот процесс ускоряется», — заявила она.

По мнению эксперта, обсуждаемое на Украине понижение призывного возраста до 18 лет вряд ли поможет ВСУ изменить ситуацию. Кроме того, большая часть жителей страны хочет мира, а не возвращения потерянных территорий, утверждает она.

Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков признал, что Киев никогда не вернет потерянные территории. По его словам, ВСУ не смогут остановить продвижение войск России в Донецкой народной республике (ДНР), из-за чего пытаются удержаться в курском приграничье.

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