В США раскрыли действия экипажа столкнувшегося с самолетом военного вертолета

AP: Экипаж вертолета не отвечал диспетчерам перед столкновением с самолетом

Экипаж военного вертолета Black Hawk не отвечал диспетчерам на их предупреждения перед столкновением с пассажирским самолетом около аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне. Об этом сообщает The Associated Press (AP) со ссылкой на запись переговоров.

Согласно записи, за несколько минут до посадки самолета авиадиспетчеры спросили у экипажа самолета, могут ли они совершить посадку на более короткой взлетно-посадочной полосе, и пилоты согласились.

При этом менее чем за 30 секунд до крушения авиадиспетчер спросил у вертолета, видит ли он приближающийся самолет. Не получив ответа, диспетчер снова связался с вертолетом и сказал экипажу обойти самолет сзади, однако ответа не последовало. Через несколько секунд после этого самолет и вертолет столкнулись.

Столкновение произошло около 21:00 (5:00 по московскому времени). На борту гражданского Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines было 64 человека, в том числе четверо членов экипажа. В боевом вертолете Black Hawk находились трое военнослужащих. Самолет после столкновения упал в реку Потомак.