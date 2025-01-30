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14:31, 30 января 2025Мир

В США раскрыли причину недоверия Путина к Вашингтону

Полковник Уилкерсон: США убедили Путина, что им нельзя доверять
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Лоуренс Уилкерсон

Лоуренс Уилкерсон . Кадр: Dialogue Works / YouTube

США убедили президента России Владимира Путина, что им нельзя доверять. Об этом заявил отставной полковник американских Вооруженных сил (В) Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Мы убедили Путина, что на нас совершенно нельзя положиться, что мы — лгуны», — сказал он.

Американский отставной полковник также подверг критике действия Североатлантического альянса в украинском конфликте. По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо покинуть пост, чтобы начался процесс мирного урегулирования конфликта.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал Зеленского главным врагом Европы. Он добавил, что сразу после украинского лидера следует председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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