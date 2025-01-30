В США рассказали о попытке Трампа начать войну за его благосклонность

Bloomberg: Трамп пытался начать войну других стран за его благосклонность

Президент США Дональд Трамп пытался начать войну между другими странами и политиками за его благосклонность. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что стремление угодить американскому лидеру показывает, насколько мировые политики извлекли урок из его первого срока, когда самым быстрым способом завоевать расположение президента было предложить инвестиции и другие сделки, поэтому сейчас удвоили свои усилия.

Кроме того, помимо попыток снискать расположение Трампа, многие страны хотят избежать попадания под действие тарифов, которыми он уже пригрозил.

«По сути, он пытался создать что-то вроде глобальной войны за благосклонность Америки, то есть за благосклонность Трампа», — отметил профессор Школы перспективных международных исследований имени Джонса Хопкинса в Вашингтоне Хэл Брэндс.

При этом издание отмечает, что есть и минус такого подхода Трампа к внешней политике — он может привлечь больше инвестиций, однако не поможет решить более масштабные и трудноразрешимые проблемы, в том числе конфликт на Украине.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Трампа за первые восемь дней сделала больше, чем за четыре года удалось сделать команде экс-главы Белого дома Джо Байдена. Он подчеркнул, что приоритетными сферами для администрации Трампа будут борьба с экономическим и миграционным кризисом.