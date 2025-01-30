Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:54, 30 января 2025Мир

В США выступили с призывом к Трампу по России

Макгрегор: Трампу нужно заключить соглашение по безопасности с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Президенту США Дональду Трампу нужно приложить усилия для того, чтобы заключить комплексное соглашение по безопасности с Россией. С таким призывом на YouTube-канале Daviel Davis / Deep Dive выступил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Кто-то должен недвусмысленно донести это до президента, что появляется раз в десятилетия возможность прийти к соглашению, которое принесет пользу как нам, так и русским, и украинцам, и остальной Европе. Это называется дипломатией и переговорами, но нам не нужно делать самим себе лоботомию», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что американским властям следует встретиться с российским руководством как можно раньше, чтобы обсудить детали нового договора по безопасности в Европе. По мнению Макгрегора, это позволит предотвратить возможные конфликты.

Ранее Макгрегор заявил, что планы Киева по мобилизации 18-летних граждан связаны с неспособностью Вашингтона оказывать помощь. «Пришло время заключить мир», — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Красного флага над Рейхстагом тоже не было?» В России ответили Шольцу, поблагодарившему США за освобождение Германии

      Жители города обнаружили грызущую человеческий череп собаку

      Гагин заявил о контроле ВС России значительной части Часов Яра

      В Киеве раздались взрывы

      Власти Израиля сообщили о десятках тысяч репатриантов из России с начала СВО

      Глава Пентагона назвал Израиль примерным союзником

      Российский регион подвергся атаке ВСУ

      В США выступили с призывом к Трампу по России

      На Украине возмутились словами экс-посла США о России

      Раскрыта суть претензий Роспотребнадзора к магазинам «Светофор»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше