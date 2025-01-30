В США выступили с призывом к Трампу по России

Макгрегор: Трампу нужно заключить соглашение по безопасности с Россией

Президенту США Дональду Трампу нужно приложить усилия для того, чтобы заключить комплексное соглашение по безопасности с Россией. С таким призывом на YouTube-канале Daviel Davis / Deep Dive выступил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Кто-то должен недвусмысленно донести это до президента, что появляется раз в десятилетия возможность прийти к соглашению, которое принесет пользу как нам, так и русским, и украинцам, и остальной Европе. Это называется дипломатией и переговорами, но нам не нужно делать самим себе лоботомию», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что американским властям следует встретиться с российским руководством как можно раньше, чтобы обсудить детали нового договора по безопасности в Европе. По мнению Макгрегора, это позволит предотвратить возможные конфликты.

Ранее Макгрегор заявил, что планы Киева по мобилизации 18-летних граждан связаны с неспособностью Вашингтона оказывать помощь. «Пришло время заключить мир», — подчеркнул он.