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20:34, 30 января 2025Экономика

В Таджикистане рассказали о поисках нефти для построенного вместе с Китаем НПЗ

В Таджикистане заявили о переговорах с тремя возможными поставщиками нефти
Дмитрий Воронин

Фото: Shutterstock / Fotodom

Власти Таджикистана ведут с тремя странами переговоры о поставках нефти для ее дальнейшей переработки на местных НПЗ республики. О поисках продукции, необходимой, чтобы наладить нефтяное производство, рассказал министр энергетики и водных ресурсов республики Далер Джума, которого цитирует ТАСС.

Среди возможных поставщиков чиновник, в частности, назвал Азербайджан. По его словам, первая партия сырья уже поступила в Таджикистан для тестирования. «Конечно, все связано и с логистикой, и объемом», — указал Джума, подчеркнув, что с основным поставщиком нефти государство планирует определиться уже в 2025 году.

«Мы рассчитываем, что в этом году само предприятие в Дангаре заработает», — отметил глава Минэнерго. Речь идет об НПЗ мощностью 1,2 миллиона тонн нефти в год, построенном в одноименной свободной экономической зоне совместным таджикско-китайским предприятием.

Как напоминает агентство, в Таджикистане в прошлом году добыли недостаточные для обеспечения страны 16,1 тысячи тонн нефти, на фоне чего нефтепродукты и газ импортируются. В части нефтепродуктов основным поставщиком является Россия.

Летом 2024 года стало известно, что Таджикистан получит от правительства Китая 300 миллионов юаней (около 40,7 миллиона долларов) в виде безвозмездной помощи для реализации различных согласованных государствами проектов. Соответствующий документ был подписан в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Душанбе.

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