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20:03, 30 января 2025Бывший СССР

Власти Украины ответили на сообщения о числе заключенных в ВСУ

Минюст Украины подтвердил сообщения о вступлении семи тысяч заключенных в ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Министерство юстиции Украины подтвердило сообщения о вступлении семи тысяч заключенных в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Почти семь тысяч осужденных вступили в ряды ВСУ», — говорится в материале.

Власти Украины ответили на сообщения британского телеканала Sky News о числе вступивших в ВСУ заключенных. Как утверждают в украинском Минюсте, еще 1,3 тысячи осужденных намерены присоединиться к воинским частям, но якобы колеблются в выборе подразделения.

Ранее Sky News озвучил число освобожденных для службы в ВСУ заключенных. Заключенные, как отмечает телеканал, подписывают контракт, подразумевающий отсутствие отпуска в течение года и службу до окончания конфликта.

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