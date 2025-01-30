Власти Украины ответили на сообщения о числе заключенных в ВСУ

Минюст Украины подтвердил сообщения о вступлении семи тысяч заключенных в ВСУ

Министерство юстиции Украины подтвердило сообщения о вступлении семи тысяч заключенных в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Почти семь тысяч осужденных вступили в ряды ВСУ», — говорится в материале.

Власти Украины ответили на сообщения британского телеканала Sky News о числе вступивших в ВСУ заключенных. Как утверждают в украинском Минюсте, еще 1,3 тысячи осужденных намерены присоединиться к воинским частям, но якобы колеблются в выборе подразделения.

Ранее Sky News озвучил число освобожденных для службы в ВСУ заключенных. Заключенные, как отмечает телеканал, подписывают контракт, подразумевающий отсутствие отпуска в течение года и службу до окончания конфликта.