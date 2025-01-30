Французский генерал Ришу: На Украине невозможно разместить 200 тысяч миротворцев

На Украине невозможно разместить 200 тысяч военных из стран Запада в качестве миротворцев. Об этом заявил французский генерал Николя Ришу, пишет Express.

«Никакая европейская армия не имеет возможности задействовать столько солдат на длительный срок», — отметил Ришу.

Генерал добавил, что найти 200 тысяч военных для миротворческой миссии «абсолютно невозможно». Издание также приводит слова эксперта Института стратегических и оборонных исследований Йоана Мишеля, заявившего, что Франция была бы не способна предоставить для миротворческого контингента более 10 тысяч военных.

Ранее член бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Андрей Хунко поднял вопрос о возможности отправки европейских миротворцев с миссией на Украину.