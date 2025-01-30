В российском городе нашли виновного в обвале потолка в жилом доме

В Волгограде нашли виновного в обрушении потолка в жилом доме

В Волгограде после обрушения потолка в жилом доме перед судом предстанет главный инженер фирмы-подрядчика. Об этом сообщают «Городские вести» со ссылкой на Следственный комитет.

Инцидент произошел в начале года в доме на улице Советской, признанном объектом культурного наследия. Здесь в двух квартирах прямо в присутствии жильцов обвалились потолочные перекрытия. Происшествие лишь чудом обошлось без жертв. Следствие установило, что к моменту обрушения конструкции чердака отсырели. Дождевой и талой водой помещение затапливалось почти два года, все это время заливало и верхние этажи.

Как выяснилось, во время капремонта кровли чердак не был должным образом защищен от осадков. Ответственность за надлежащее проведение работ лежала на инженере коммерческой организации — теперь его обвиняют в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Возбуждено уголовное дело, фигурант вину признал.

Ранее в том же российском городе обломками потолка едва не придавило одну из жительниц дома у площади Сталинградской Победы. Обломки успели задеть ее спину, оставив ушиб. Вдобавок в другой квартире с потолка отслоилась штукатурка и часть реечного переплета.