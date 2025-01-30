В России заговорили об альтернативных возможностях приобретения квартир при высоких ценах

Депутат Разворотнева: Нужно внедрить механизм развития жилищных кооперативов

Для людей, которые хотят купить квартиру не для инвестиций, а для жизни, необходимо снижение ключевой ставки и создание альтернативных возможностей приобретения недвижимости, убеждена зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат высказалась о покупке квартир при высоких ценах.

К сожалению, я считаю, что для людей, которые просто хотят купить квартиру, главное, во-первых, это снижение ключевой ставки, а второе, это создание альтернативных возможностей приобретения квартир Светлана Разворотнева зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

«Мы в конце декабря рассматривали тему развития жилищных кооперативов. Они сейчас есть, но число их крайне ничтожное. То есть тут надо совершенствовать и внедрять этот механизм. Надо строить наемное жилье, чтобы люди могли на долгосрочный период на понятных основаниях и желательно при поддержке государства, если денег недостаточно, нанимать жилье», — перечислила Разворотнева.

По мнению депутата, сделать всех россиян собственниками квартир в мегаполисах — это невыполнимая задача ни для одной стороны мира.

«Я сама в прошлом году направляла [вице-премьеру Марату] Хуснуллину предложение о том, чтобы ввести какое-то нормирование прибыли застройщиков, например, на уровне 20 процентов. Потому что региональные застройщики именно на такую прибыль работают. Зачастую она у них еще меньше. А если говорить про московских застройщиков, тут прибыли по-прежнему очень хорошие», — рассказала она.

Чтобы выполнить поручение президента России Владимира Путина и повысить доступность жилья, по словам парламентария, надо двигаться в сторону нормирования прибыли застройщиков.

«Справедливости ради надо сказать, что цены растут не только потому, что непомерные аппетиты у девелоперов, а есть объективные причины: стоимость стройматериалов, стоимость рабочей силы, стоимость кредитных ресурсов. Большинство многоквартирных домов строятся за счет кредитных средств. У нас сейчас такая схема, что граждане открывают эскроу-счета в банках, а банк потом кредитует застройщика, получая при этом даже не двойную, а тройную прибыль», — отметила Разворотнева.

Ключевая ставка — один из решающих факторов, который определяет рост цен, а второй, определяющий фактор, особенно в Старой Москве, это то, что московское жилье рассматривается как хорошее инвестиционное вложение. Поэтому люди со всей страны везут сюда деньги и покупают жилье. Здесь есть спрос, есть предложение, и нет оснований снижать цены Светлана Разворотнева зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

Ранее эксперт рынка недвижимости, генеральный директор Roomba-service Алексей Назарычев заявил, что ожидать снижения цен на недвижимость в 2025 году не стоит. Препятствовать этому, по его словам, будет инфляция.