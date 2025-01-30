ВСУ ударили сразу по пяти населенным пунктам в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке на пять населенных пунктов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили сразу по пяти населенным пунктам в Белгородской области. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В городе Шебекино из-за прилета повреждения получили шесть частных домовладений. В городском округе атаке БПЛА подверглось село Безлюдовка.

«В Валуйском округе в селе Соболевка FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю, припаркованному у коммерческого объекта. Транспортное средство и сам объект получили повреждения», — написал чиновник.

Частный дом в селе Борисовка оказался атакован FPV-дроном. Еще в одном населенном пункте — поселке Малиновка — БПЛА сдетонировал около социального объекта, добавил Гладков.

В ночь на четверг, 30 января, Вооруженные силы Украины пытались ударить по двум регионам России. Известно, что средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотников. Три дрона перехватили над Белгородской областью, еще два — над Брянской.