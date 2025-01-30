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10:09, 30 января 2025Силовые структуры

Задержанный ФСБ в Подмосковье действующий украинский диверсант попал на видео

ФСБ показала видео с признанием пойманного в Подмосковье украинского диверсанта
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала видео с признанием пойманного в Подмосковье действовавшего украинского диверсанта. Соответствующие кадры опубликованы агентством РИА Новости.

На видео снято, как сотрудники ФСБ подъезжают к припаркованному у забора автомобилю, выводят из него мужчину, кладут на землю и надевают ему наручники. Затем показано, как его сажают в служебную машину. Во второй части видео задержанный рассказывает, что он познакомился с сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) в марте 2023 года в переписке постах и в комментариях в YouTube. По его словам, новый знакомы предложил ему сотрудничество — устраивать ряд поджогов и диверсий на территории России. После согласия, сотрудник СБУ снабдил его инструкциями по технике безопасности, конспирации и изготовлению устройств. Он отметил, что ему обещали при первой его просьбе вывезти за границу. Мужчина заявил, что запросил коридор для выезда после последней акции. Ответа от сотрудника СБУ фигурант не получил — тот перестал выходить на связь.

Ранее сообщалось, что фигурант — россиянин, 1979 года рождения. По заданию представителя СБУ он совершил серию диверсий на территории региона в 2023 и 2024 годах. Мужчина причастен к поджогу военного тягача, стоявшего на ремонте, а также релейного шкафа, вышки сотовой связи и склада с военной продукцией. СБУ обещала ему за диверсии предоставить фальшивые документы, чтобы выехать в страны Евросоюза, однако украинский куратор оборвал связь с диверсантом после выполненных заданий.

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