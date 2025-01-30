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19:47, 30 января 2025Из жизни

Жена политика с червем в мозге стала моргать азбукой Морзе

Жену Роберта Кеннеди заподозрили в использовании азбуки Морзе ради помощи мужу
Антонина Черташ
Антонина Черташ
Роберт Ф. Кеннеди-младший и Шерил Хайнс

Роберт Ф. Кеннеди-младший и Шерил Хайнс. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Зрители трансляции выступления соратника Трампа Роберта Кеннеди — младшего перед Сенатом США заподозрили его жену в том, что она давала ему подсказки с помощью кода Морзе. Об этом сообщает The Mirror.

Роберта Кеннеди — младшего, прославившегося рассказом о том, что у него в мозге живет червь, пригласили выступить перед Комитетом по финансам Сената США в связи с его прошлыми высказываниями против вакцинации. В новой администрации Трампа он займет должность министра здравоохранения. Когда политик начал вступительную речь, его жена, бывшая телезвезда Шерил Хайнс, стала странно и часто моргать. При этом окружающие не моргали, что исключает версию о ярких вспышках фотокамер.

В сети предположили, что Хайнс вмешивается в ход слушаний и пытается при помощи азбуки Морзе подсказать мужу верные ответы. Один из комментаторов написал: «Кто-нибудь смотрит слушания Кеннеди-младшего? Зачем Шерил Хайнс так быстро моргала, когда ее муж произносил вступительную речь? Никто из окружающих ее людей этого не делал».

Кеннеди заявил, что утверждения в СМИ относительно его позиции насчет вакцинации — ложь и он не противник прививок и никогда им не был. В зале оказалось несколько протестующих, которых вывели после того, как они начали кричать.

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Ранее сообщалось, что у бывшего кандидата на пост президента США Роберта Кеннеди — младшего нашли опасного паразита. По утверждению политика, червь забрался ему в голову и съел часть его мозга.

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