Жена политика с червем в мозге стала моргать азбукой Морзе

Жену Роберта Кеннеди заподозрили в использовании азбуки Морзе ради помощи мужу

Зрители трансляции выступления соратника Трампа Роберта Кеннеди — младшего перед Сенатом США заподозрили его жену в том, что она давала ему подсказки с помощью кода Морзе. Об этом сообщает The Mirror.

Роберта Кеннеди — младшего, прославившегося рассказом о том, что у него в мозге живет червь, пригласили выступить перед Комитетом по финансам Сената США в связи с его прошлыми высказываниями против вакцинации. В новой администрации Трампа он займет должность министра здравоохранения. Когда политик начал вступительную речь, его жена, бывшая телезвезда Шерил Хайнс, стала странно и часто моргать. При этом окружающие не моргали, что исключает версию о ярких вспышках фотокамер.

В сети предположили, что Хайнс вмешивается в ход слушаний и пытается при помощи азбуки Морзе подсказать мужу верные ответы. Один из комментаторов написал: «Кто-нибудь смотрит слушания Кеннеди-младшего? Зачем Шерил Хайнс так быстро моргала, когда ее муж произносил вступительную речь? Никто из окружающих ее людей этого не делал».

Кеннеди заявил, что утверждения в СМИ относительно его позиции насчет вакцинации — ложь и он не противник прививок и никогда им не был. В зале оказалось несколько протестующих, которых вывели после того, как они начали кричать.

Ранее сообщалось, что у бывшего кандидата на пост президента США Роберта Кеннеди — младшего нашли опасного паразита. По утверждению политика, червь забрался ему в голову и съел часть его мозга.