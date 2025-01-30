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18:52, 30 января 2025Экономика

Жители российского города начали перемещаться на снегоходах

Житель Хабаровска пересел на снегоход из-за метели
Мария Черкасова

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Жителя Хабаровска заметили на снегоходе во время опустившийся на город метели. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Журналисты опубликовали видеоролик, на котором мужчина садится на снегоход, припаркованный возле автомобилей, разворачивается и уезжает. Снимавший видео из окна житель города комментирует, что мужчина сел на этот вид транспорта, потому что жена отправила его за хлебом.

Из-за снежного коллапса в городе Советская Гавань Хабаровского края остановился общественный транспорт. В администрации попросили жителей оставаться дома, введен режим чрезвычайной ситуации.

Тем временем в Москве четверг, 30 января, оказался самым теплым днем с начала сезона. Кроме того, в этот день воздух в столице второй раз в истории метеорологических наблюдений, ведущихся с 1879 года, прогрелся до отметки плюс 8 градусов в январе.

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