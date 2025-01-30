Жителя Херсонской области осудили на восемь лет за экстремизм и хранение боеприпасов

В Херсонской области мужчину осудили на восемь за экстремизм

Жителя Херсонской области приговорили к восьми годам лишения свободы по делу об экстремизме и незаконном приобретении, хранении взрывных устройств и боеприпасов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на УФСБ по региону.

Мужчина также оштрафован на 20 тысяч рублей.

По данным ведомства, с 2014 года он был участником экстремистской организации и агитировал других граждан вступать в нее. Целью была дестабилизация социально-политической обстановки в России. Кроме того, мужчина координировал действия сторонников организации во время массовых подрывных акций.

Ранее Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 13 годам лишения свободы 23-летнего жителя Мордовии за поджоги на железной дороге, совершенные им по заданию украинской спецслужбы.