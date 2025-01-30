Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:41, 30 января 2025Культура

Звезда «Реальных пацанов» рассказал о комплексах из-за сериала

Актер Базанов из «Реальных пацанов» стеснялся сниматься, не имея образования
Андрей Шеньшаков

Кадр: сериал «Реальные пацаны»

Актер Алексей Базанов признался, что у него были комплексы после съемок в сериале «Реальные пацаны», который принес ему известность. Об этом артист рассказал в интервью изданию «Леди. Mail».

По словам Базанова, в какой-то момент он стал ощущать синдром самозванца из-за отсутствия актерского образования. Ему было тревожно работать в проектах с известными артистами.

«Я понял, что начинаю грызть себя изнутри, мучиться вопросами, смогу ли я вообще достойно выглядеть рядом с такими мэтрами», — признался Алексей.

Также он отметил, что со временем почти избавился от этого комплекса. Особенно помог выход сериала «Патриот», в котором Базанов выступил в роли сценариста, актера и продюсера.

Ранее стало известно, что экс-жена другой звезды «Реальных пацанов» потребовала сотни тысяч рублей на содержание дочери.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они все наши». Как российские спортсмены и олимпийские чемпионы отреагировали на катастрофу самолета с фигуристами в США

      Заслуженный пилот России назвал виновных в авиакатастрофе в Вашингтоне

      Тренер Большунова объяснил отъезд лыжника в Европу

      Разозливший Ватикан автор «Кода да Винчи» выпустит новую книгу

      Пытавшегося подкупить силовика главу «Фонбета» обманули посредники

      Алена Водонаева оценила стиль Анны Семенович фразой «бабкины балахоны»

      В ЕС захотели еще 100 миллиардов евро на оборону

      Наемника из Литвы заочно осудили в России на 13,5 года колонии

      Росгвардия сбила беспилотник ВСУ «Баба-Яга»

      Алиев выразил соболезнования Трампу из-за крушения самолета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше