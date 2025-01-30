Звезда «Реальных пацанов» рассказал о комплексах из-за сериала

Актер Базанов из «Реальных пацанов» стеснялся сниматься, не имея образования

Актер Алексей Базанов признался, что у него были комплексы после съемок в сериале «Реальные пацаны», который принес ему известность. Об этом артист рассказал в интервью изданию «Леди. Mail».

По словам Базанова, в какой-то момент он стал ощущать синдром самозванца из-за отсутствия актерского образования. Ему было тревожно работать в проектах с известными артистами.

«Я понял, что начинаю грызть себя изнутри, мучиться вопросами, смогу ли я вообще достойно выглядеть рядом с такими мэтрами», — признался Алексей.

Также он отметил, что со временем почти избавился от этого комплекса. Особенно помог выход сериала «Патриот», в котором Базанов выступил в роли сценариста, актера и продюсера.

Ранее стало известно, что экс-жена другой звезды «Реальных пацанов» потребовала сотни тысяч рублей на содержание дочери.