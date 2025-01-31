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20:16, 31 января 2025Наука и техника

Чипированный Маском человек научился управлять рукой робота

Чипированный Neuralink пациент начал управлять роборукой силой мысли
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Neuralink / YouTube

Принадлежащий Илону Маску стартап Neuralink показал, как чипированный пациент управляет рукой робота силой мысли. Соответствующий ролик появился в X компании.

В 30-секундном ролике роботизированная рука написала на планшете стилусом слово Convoy. В Neuralink не стали раскрывать личность автора надписи, но намекнули, что это был один из трех чипированных компанией людей: стартап подписал видео эмодзи — мозг, рука робота и ручка.

Частично информацию о проекте раскрыл глава Neuralink Илон Маск. В X миллиардер ретвитнул пост автора под ником IterIntellectus, который написал, что большинство людей не понимает, что здесь происходит: пациент Neuralink научился управлять роботизированной рукой с помощью своего разума. «Отсюда уже недалеко и до управления полноразмерными роботами, экзоскелетами или даже исправления утраченных двигательных функций», — заметил пользователь. Маск также отреагировал на его пост словом «Правда».

Журналисты издания PCMag объяснили, что означает слово Convoy, которое написала на планшете роботизированная рука. Convoy — название серии испытаний, в рамках которых Neuralink изучает возможность управления роботизированными конечностями с помощью импланта в мозге. Испытания контролирует Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США.

В конце ноября стартап Neuralink заявил о планах создания роботизированной руки, предназначенной для управления с помощью мозгового импланта. «Это важный первый шаг к возвращению не только цифровой, но и физической свободы», — рассказали в компании.

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