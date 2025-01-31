Чипированный Маском человек научился управлять рукой робота

Чипированный Neuralink пациент начал управлять роборукой силой мысли

Принадлежащий Илону Маску стартап Neuralink показал, как чипированный пациент управляет рукой робота силой мысли. Соответствующий ролик появился в X компании.

В 30-секундном ролике роботизированная рука написала на планшете стилусом слово Convoy. В Neuralink не стали раскрывать личность автора надписи, но намекнули, что это был один из трех чипированных компанией людей: стартап подписал видео эмодзи — мозг, рука робота и ручка.

Частично информацию о проекте раскрыл глава Neuralink Илон Маск. В X миллиардер ретвитнул пост автора под ником IterIntellectus, который написал, что большинство людей не понимает, что здесь происходит: пациент Neuralink научился управлять роботизированной рукой с помощью своего разума. «Отсюда уже недалеко и до управления полноразмерными роботами, экзоскелетами или даже исправления утраченных двигательных функций», — заметил пользователь. Маск также отреагировал на его пост словом «Правда».

Журналисты издания PCMag объяснили, что означает слово Convoy, которое написала на планшете роботизированная рука. Convoy — название серии испытаний, в рамках которых Neuralink изучает возможность управления роботизированными конечностями с помощью импланта в мозге. Испытания контролирует Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США.

В конце ноября стартап Neuralink заявил о планах создания роботизированной руки, предназначенной для управления с помощью мозгового импланта. «Это важный первый шаг к возвращению не только цифровой, но и физической свободы», — рассказали в компании.