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11:44, 26 ноября 2024Наука и техника

Neuralink Маска создаст роборуку для управления силой мысли

Neuralink создаст роборуку, чтобы управлять ею силой мысли через имплант
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Allison Robbert / Reuters

Компания Neuralink заявила о планах создания роботизированной руки, предназначенной для управления с помощью мозгового импланта. Об этом сообщается в X американской фирмы.

В компании, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, рассказали, что получили одобрение на новые испытания. Специалисты Neuralink намерены разработать роботизированную руку — экспериментальный протез, которым можно было бы управлять силой мысли через имплант.

«Это важный первый шаг к возвращению не только цифровой, но и физической свободы», — отметили в компании. По их словам, пользователи, лишенные двигательной активности, могли бы управлять роботизированным манипулятором через имплант.

В настоящий момент в Neuralink заявили, что ищут соискателей для испытаний. В организации отметили, что им нужны пациенты, которые не могут использовать одну или обе руки из-за повреждения шейного отдела спинного мозга или бокового амиотрофического склероза (БАС).

В США Neuralink уже имплантировала свой чип двум пациентам. Ранее компания Маска получила одобрение на начало испытаний в Канаде.

В конце октября американская компания Science Corporation рассказала об успешном тестировании импланта, возвращающего утерянное зрение. Фирма была создана сооснователем Neuralink Максом Ходаком, ее называют главным конкурентом компании Илона Маска.

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