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20:47, 25 октября 2024Наука и техника

Конкурент Neuralink пообещал вернуть слепым зрение

Science Corporation успешно протестировала имплант для возвращения зрения

Фото: Yanal Tayyem / Unsplash

Американская компания Science Corporation рассказала об успешном тестировании импланта, возвращающего утерянное зрение. Об этом сообщается на сайте фирмы.

Специалисты отметили, что им удалось успешно протестировать ретинальный имплант Prima благодаря согласию 38 пациентов. Чип позволил людям, которые почти не могли видеть, снова научиться распознавать лица и читать. В компании заявили, что хотели доказать эффективность и безопасность импланта.

Science Corporation была создана сооснователем Neuralink Максом Ходаком, первый зрительный имплант специалисты разработали в конце 2022 года. В ходе тестов конкурент компании миллиардера Илона Маска обещал вернуть зрение пациентам с географической атрофией — заболеванием, поражающим сетчатку глаза и ведущим к потере зрения. Добровольцы рассказали, что после чипирования смогли снова различать объекты и даже отдельные буквы при чтении.

По словам ученых, система Prima обеспечивает одновременное использование центрального протезного и периферического естественного зрения. «Раньше не существовало реальных вариантов лечения, которые могли бы улучшить зрение у пациентов с такими проблемами», — заявил доктор Франк Хольц, который выступал научным координатором исследования.

В сентябре Маск рассказал, что новый зрительный имплант Neuralink позволит видеть даже незрячим с рождения людям. Новый чип назвали Blindsight.

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      Андрей Ставицкий
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