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14:01, 22 ноября 2022Наука и техника

Сооснователь Neuralink создал зрительный имплант

Gizmodo: сооснователь Neuralink Макс Ходак разработал зрительный имплант

Фото: Science Corp

Один из основателей Neuralink Макс Ходак представил имплант для людей с проблемами зрения. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Зрительный имплант был разработан компанией Science Corp, которую возглавляет сооснователь Neuralink Макс Ходак. Устройство представляет собой пленку, которая устанавливается поверх сетчатки. Имплант может обрабатывать сигналы и отправлять информацию носителю.

Имплант устанавливается хирургическим путем. Пленка шириной два миллиметра передает данные на процессор, встроенный в специальные очки. Их должен носить пациент после операции. Созданное Science Corp устройство было протестировано на кроликах, Ходак собирается начать тестировать аппарат на людях в ближайшие годы.

«Мы начинаем с очень ограниченных групп пациентов с серьезными неудовлетворенными потребностями», — отметил Макс Ходак. По его словам, в будущем имплант можно будет использовать не только для устранения проблем со зрением — девайс позволит расширить возможности человека.

Журналисты отметили, что Ходак покинул стартап Neuralink Илона Маска в 2021 году. Неизвестно, ушел ли специалист по своему желанию или был уволен.

В начале ноября специалисты из Калифорнийского университета создали нейроимплант для парализованных людей, который помогает ускорять процесс озвучивания мыслей. Гаджет представляет собой мозговой имплантат с электродами, а также нейросеть, которая распознает активность мозга.

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Андрей Ставицкий
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