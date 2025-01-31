Экс-генпрокурор Польши спрятался от полиции в телестудии

Экс-генпрокурор Польши Зебро спрятался от полиции в студии канала Republica

Бывший генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро спрятался от полиции в телестудии канала TV Republica. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

«Зебро появился в студии TV Republica, в то время как полиция пыталась задержать его и доставить в следственный комитет», — утверждается в публикации.

По данным издания, правоохранителей встретили сотрудники телеканала на входе в студию. Полицейских не пропустили в помещение. Спустя полчаса экс-генпрокурор сам покинул телестудию, после чего был задержан в вестибюле и доставлен на допрос следователя по делу о незаконном прослушивании политиков при помощи системы Pegasus.