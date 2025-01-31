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16:23, 31 января 2025Интернет и СМИ

Глава Азовского района опроверг сообщения о ввозе песка с мазутом с Кубани

Глава Азовского района Палатный опроверг данные о ввозе песка с мазутом с Кубани
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Распространившееся в местных Telegram-каналах и соцсетях сообщение о том, что мазут из Краснодарского края доставляют на территорию Рогожкинского сельского поселения Азовского района, оказалось недостоверным. Информацию опровергли местные власти.

В сети появились данные о якобы имеющихся фактах завоза песка с мазутом с Кубани на территорию Рогожкинского сельского поселения. Публиковались также кадры, на которых можно увидеть загрязненный водоем. На видео можно рассмотреть логотип издания Privet-Rostov.ru, однако на данный момент пост с соответствующими кадрами отсутствует, найти его по поиску не удалось.

Глава администрации Азовского района Александр Палатный назвал эти сведения недостоверными. «На территории Рогожкинского сельского поселения не имеется полигонов для утилизации каких-либо видов отходов», — отреагировал он в Telegram-канале. Чиновник добавил, что в соседнем Елизаветинском сельском поселении осуществляется добыча песка, который вывозится для последующей продажи строительным компаниям. Помимо прочего, специалисты администраций Рогожкинского и Елизаветинского сельских поселений провели рейдовые мероприятия по обследованию естественных и искусственных водоемов. Следов загрязнения мазутом или иными нефтепродуктами выявлено не было.

Минприроды Ростовской области также заявило, что загрязненный мазутом песок в регион не завозится.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ранее запретил завозить на донские мусорные полигоны загрязненный мазутом песок. «Загрязненный песок не будут завозить — ни в Семикаракорск, ни в Большой Лог. Это решение затвердили с заместителем Министра природных ресурсов и экологии России Максимом Корольковым, который накануне приехал к нам в регион», — написал он в своем Telegram-канале.

Информация о завозе песка с мазутом на территорию Рогожкинского сельского поселения Азовского района получила широкое освещение в СМИ, многие региональные издания опубликовали материалы с опровержением — asov-ru, don24.ru, bloknot-rostov.ru, «Деловая газета. Юг».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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