Озвучена новая версия авиакатастрофы в Вашингтоне

CNN: Пилот Black Hawk мог принять источник света за самолет перед крушением

Пилот военного вертолета Black Hawk мог принять яркий источник света за самолет перед авиакатастрофой в Вашингтоне. Новую версию крушения озвучила бывшая генеральный инспектор министерства транспорта США Мэри Скьяво в разговоре с CNN.

Эксперт изучила видео происшествия и обратила внимание, что в районе аварии был виден еще один источник света. Скьяво предположила, что из-за него экипаж вертолета мог отслеживать не тот самолет, что и привело к трагедии.

«Вопрос просто в точке обзора. Есть опасения, что пилот вертолета мог сфокусироваться на более ярком двигавшемся свете и принять его за самолет, который он должен был отслеживать», — пояснила Скьяво.

Пассажирский самолет American Airlines столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне вечером 29 января. На борту обоих воздушных судов было 67 человек, все они не выжили. Ранее стало известно, что боевым вертолетом управляла женщина.