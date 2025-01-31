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17:55, 31 января 2025Путешествия

Озвучена новая версия авиакатастрофы в Вашингтоне

CNN: Пилот Black Hawk мог принять источник света за самолет перед крушением
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Пилот военного вертолета Black Hawk мог принять яркий источник света за самолет перед авиакатастрофой в Вашингтоне. Новую версию крушения озвучила бывшая генеральный инспектор министерства транспорта США Мэри Скьяво в разговоре с CNN.

Эксперт изучила видео происшествия и обратила внимание, что в районе аварии был виден еще один источник света. Скьяво предположила, что из-за него экипаж вертолета мог отслеживать не тот самолет, что и привело к трагедии.

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«Вопрос просто в точке обзора. Есть опасения, что пилот вертолета мог сфокусироваться на более ярком двигавшемся свете и принять его за самолет, который он должен был отслеживать», — пояснила Скьяво.

Пассажирский самолет American Airlines столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне вечером 29 января. На борту обоих воздушных судов было 67 человек, все они не выжили. Ранее стало известно, что боевым вертолетом управляла женщина.

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