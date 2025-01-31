Прокуроры предотвратили хищение выделенных на соцобъекты средств

В Приморье прокуроры предотвратили кражу ₽5 млрд, выделенных на соцобъекты

Прокуроры Приморского края предотвратили хищение пяти миллиардов рублей, выделенных из бюджета на строительство социально-значимых объектов. Об этом сообщил прокурор Приморья Сергей Столяров, его слова приводит РИА Новости.

«Предотвращено хищение почти пяти миллиардов рублей бюджетных средств, выделенных на реализацию концессий по возведению социально-значимых образовательных и спортивных объектов во Владивостоке и Надеждинском районе», — рассказал Столяров.

По его словам, в 2024 году при содействии надзорного ведомства 12 социально-значимых объектов были построены, отремонтированы и введены в эксплуатацию. Кроме того, в прошедшем году специалисты благоустроили более 300 дворовых территорий и отремонтировали свыше 100 километров дорог.

Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском из-за хулиганов без тепла осталось больше десятка многоквартирных домов. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.