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06:49, 31 января 2025Силовые структуры

Прокуроры предотвратили хищение выделенных на соцобъекты средств

В Приморье прокуроры предотвратили кражу ₽5 млрд, выделенных на соцобъекты
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press / Global Look Press

Прокуроры Приморского края предотвратили хищение пяти миллиардов рублей, выделенных из бюджета на строительство социально-значимых объектов. Об этом сообщил прокурор Приморья Сергей Столяров, его слова приводит РИА Новости.

«Предотвращено хищение почти пяти миллиардов рублей бюджетных средств, выделенных на реализацию концессий по возведению социально-значимых образовательных и спортивных объектов во Владивостоке и Надеждинском районе», — рассказал Столяров.

По его словам, в 2024 году при содействии надзорного ведомства 12 социально-значимых объектов были построены, отремонтированы и введены в эксплуатацию. Кроме того, в прошедшем году специалисты благоустроили более 300 дворовых территорий и отремонтировали свыше 100 километров дорог.

Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском из-за хулиганов без тепла осталось больше десятка многоквартирных домов. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.

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