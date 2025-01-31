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16:52, 31 января 2025Бывший СССР

Российский генерал раскрыл деталь высадки на аэродром под Киевом в 2022 году

Генерал Сурцуков: В высадке десанта в Гостомеле участвовали более 200 вертолетов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В 2022 году в высадке российского десанта на аэродром в Гостомеле под Киевом участвовали более 200 вертолетов. Об этом рассказал бывший начальник управления армейской авиации генерал-лейтенант Анатолий Сурцуков в эфире канала «Соловьев Live», запись которого доступна на RuTube.

Он рассказал, все транспортно-боевые вертолеты вернулись на аэродромы без потерь. По его словам, им удалось выполнить все задачи десантной операции, однако были потеряны два ударных вертолета прикрытия.

В декабре 2024 года российский военный, участвовавший в высадке десанта в Гостомеле, рассказал о штурме аэропорта в первые часы СВО. Он подчеркнул, что небольшая группа десантников на протяжении нескольких часов удерживала превосходящие силы украинских войск до подхода основных российских сил.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2022 году Москва хоть и понимала, что может быть обманута, приняла решение отвести войска от Киева, чтобы Украина могла подписать мирный договор. По словам главы государства, с соответствующей просьбой к нему обратились лидеры европейских стран.

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