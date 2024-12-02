Участник штурма аэропорта в Гостомеле рассказал о первых часах СВО

Участник операции под Гостомелем рассказал о штурме аэропорта в первые часы СВО

Участник специальной военной операции (СВО), который штурмовал аэропорт в городе Гостомель под Киевом, рассказал о первых часах спецоперации. Воспоминаниями он поделился с журналистами издания «СобкорУфа».

СВО началась с высадки российских солдат в Гостомеле, расположенном в 25 километрах от Киева. По его словам, небольшая группа десантников на протяжении нескольких часов удерживала превосходящие силы украинских войск до подхода основных российских сил.

Солдат признался, что допускал свою смерть в Гостомеле. Военнослужащий смог пережить тот бой, однако в ходе СВО получил травму, которая не позволила ему продолжить службу в строевых частях. Сейчас боец нашел работу «на гражданке».

Ранее другой участник СВО рассказал о своем первом бое с украинскими бойцами. По его словам, боевой контакт состоялся в сентябре 2022 года. «Вдруг враг прорвал оборону. Десантники вынуждены были передислоцироваться и переместиться за наши ряды», — отметил он.