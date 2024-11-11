Участник СВО рассказал о неожиданном прорыве ВСУ российской обороны в 2022 году

Участвовавший в СВО офицер рассказал о своем первом бое с ВСУ в 2022 году

Участвовавший в специальной военной операции (СВО) офицер Российской армии Ильдар Юсупов рассказал о своем первом бое с украинскими подразделениями. Воспоминаниями о событиях 2022-го года майор поделился с журналистами «Московского комсомольца».

По словам Юсупова, в первый бой с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) он вступил в сентябре 2020-го года. «Вдруг враг прорвал оборону. Десантники вынуждены были передислоцироваться и переместиться за наши ряды», — сказал он.

Однако ВСУ не учли наличие второго эшелона российской обороны, продолжил Юсупов. Его подразделению удалось сдержать натиск, а затем оттеснить противника на изначальные позиции. Бой продолжался около двух-трех часов, отметил офицер.

Военнослужащий признался, что испытывал страх и заявил, что он отсутствует «только у дураков». Однако это не мешает выполнять боевую задачу, следует из его слов. «Просто идем в бой, в наступление. И все», — заключил Юсупов.

Ранее другой участник СВО описал встречу с украинцами в первые дни СВО. По его словам, жители Луганской народной республики с радостью встречали Российскую армию. Однако первые потери войска понесли уже через десять минут после пересечения государственной границы, подчеркнул он.