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12:18, 1 ноября 2024Россия

«Нас там очень ждали». Российский десантник рассказал о встречах с украинцами в первые дни СВО

Младший сержант Ковалев заявил, что в первые дни СВО оставалось 15 км до Киева
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Младший сержант Артем Ковалев, военнослужащий псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии, рассказал, что в первые дни специальной военной операции (СВО) он не дошел до Киева всего 15 километров.

После учений в Белоруссии Королева отправили на территорию Украины. «Были на учениях, и после этого, 23 февраля, нам сказали, что мы заходим на территорию Украины. С самого начала [СВО] был на территории Украины», — рассказал военнослужащий.

Королев добавил, что за проведение операции под Киевом получил первую награду — медаль «За отвагу», вторую он получил уже после ранения. «Стремясь поберечь нервы мамы, он не рассказал ей о ранении. В тот день, когда это случилось, Артему пришлось вывозить раненых к медикам. Именно за это он получил свою вторую медаль», — уточнили в Минобороны.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Жители Луганска с радостью встречали военных

По словам российского бойца, во время перемещений его подразделения по Луганской народной республике местные жители с радостью встречали военных. Военные ехали по Луганску колонной из трех машин, когда рядом остановился автомобиль. Местные жители давали им еду, угощали сигаретами, вспоминает Ковалев.

Говорили: «Спасибо, что вы приехали». То есть нас там очень-очень долго ждали

Артем Ковалевмладший сержант

Военнослужащий отметил, что его сослуживцы помогают друг другу, а если у кого-то что-то не получается — обучают. По его словам, они живут «десантным братством».

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Первые потери бойцы увидели через 10 минут после пересечения границы

14 октября другой военнослужащий, боец 2-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России гвардии старший сержант Дмитрий Кузьмичев также рассказал о первых днях СВО.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

По словам ветерана боевых действий, первые потери среди российских военных он увидел через десять минут после пересечения границы. На второй день мужчина получил ранение сам. Несмотря на это, он продолжил выполнять поставленные задачи, за что впоследствии получил медаль «За отвагу».

Старший сержант признался, что за день до начала спецоперации думал о завещании. Он сожалел, что не успел его написать. «Потому что я понимал каждой клеточкой своего организма, что будет очень много горя по всей стране», — объяснил Кузьмичев.

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