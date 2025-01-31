Словакия отвергла идею железного занавеса между Россией и Европой

Премьер Фицо: Словакия отвергает идею железного занавеса между РФ и Европой

Словакия отвергает идею железного занавеса между Россией и Европой и настроена на подержание хороших отношений с российской стороной. С таким заявлением выступил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, его цитирует РИА Новости.

«Отвергаю представление и политику нового железного занавеса между Европой и РФ. Словакия всегда будет вести себя стандартно и прагматично, мы заинтересованы в хороших отношениях [с Россией]», — сказал глава правительства.

Ранее Фицо также подтвердил, что приедет в Россию в мае на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, «если здоровье позволит».