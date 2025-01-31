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10:58, 31 января 2025Бывший СССР

Сражающийся под Великой Новоселкой офицер ВСУ заявил о частых случаях дезертирства

Офицер ВСУ Гребенюк рассказал о частых случаях дезертирства
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ethan Swope / Getty Images

Старший сержант пехотного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гребенюк, подразделение которого сражается близ Великой Новоселки, рассказал о частых случаях дезертирства. Его слова передает The Guardian.

«Некоторые возвращаются. Некоторые нет. (...) Они едут повидаться со своими семьями и возвращаются через пару месяцев. (...) Я не сочувствую и не осуждаю», — рассказал офицер.

По его словам, проблема военнослужащих не столько в имеющихся травмах или ранениях, сколько в моральном состоянии и необходимости психологической перезагрузки.

Ранее украинский активист, командир добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что количество самовольно оставивших части дезертиров ВСУ достигает 150 тысяч. По его словам, каждый шестой-седьмой человек в украинской армии «взял шинель и пошел домой».

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