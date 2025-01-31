В российском городе пожаловались на жуткий школьный туалет

Жители Череповца пожаловались на жуткий туалет с выбитыми дверьми в школе

Жители Череповца пожаловались на жуткий туалет с выбитыми дверьми, в который боятся ходить их дети. Об этом пишет издание «Подъем».

Речь идет о санузле на третьем этаже начальной школы №39. Родители рассказали, что там выбиты двери в кабинках, перекошены перегородки, а в кране часто нет воды. Поэтому ученицы начальных классов боятся ходить в туалет и вынуждены терпеть до дома.

В школе заявили, что собираются починить двери в кабинки, но на капитальный ремонт уборной деньги из бюджета не рассчитаны. «Туалетами пользоваться можно. То, что написано, что воды в туалетах нет, это неправда, вода в туалетах есть. Бумага есть, которая сегодня же была выкинута в унитаз, ну это как всегда у нас дети. Мыло есть», — рассказали в администрации учебного заведения.

Представители школы также отметили, что речь идет всего об одной кабинке без двери, а на других этажах есть более приличные туалеты, которыми можно пользоваться.

До этого в школьном туалете в Дальнегорске Приморского края не оказалось стен между унитазами, а также дверей в кабинах. Родителям пришлось обратиться к директору, однако она не реагировала на претензии. В итоге жалоба была направлена в местную прокуратуру.