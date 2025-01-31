Стало известно о связи взорвавшегося в Испании завода с Украиной

Mash: Взорвавшийся в Мурсии завод Rheinmetall выпускал снаряды ERO2A1 для ВСУ

Немецкая компания Rheinmetall, которой принадлежит завод в испанском городе Мурсия, на котором накануне произошел взрыв, является одним из крупнейших поставщиков иностранного вооружения в рамках военной помощи для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие данные приводит Telegram-канал Mash.

«С заводов [компании] в Трубии, Бургосе, Навальморале, Эль-Гордо, Альбасете и Мурсии украинской армии поставляли 155-мм снаряды ERO2A1», — уточняется в сообщении.

В результате инцидента на предприятии пострадали минимум шесть человек, один из них в тяжелом состоянии был госпитализирован с отравлением дымом и ожогами почти 60 процентов тела второй и третьей степени.

«25 января прошлого года на этом же предприятии также произошла авария. Тогда воспламенились компоненты для осколочно-фугасных боеприпасов», — добавил Mash.

Взрыв произошел в резервуаре, после чего в лесу рядом с заводом вспыхнул пожар, охвативший более двух тысяч квадратных метров.