В Испании шесть человек пострадали после взрыва на фабрике Rheinmetall

Шесть человек ранены в результате взрыва на фабрике Rheinmetall в Испании

Шесть человек были ранены в результате взрыва на фабрике боеприпасов Rheinmetall в испанской провинции Мурсия. Об этом информирует радио Cadena Ser, ссылаясь на экстренные службы.

Как уточняется, на предприятии в окрестностях города Мурсия взорвался резервуар. После этого начался пожар, охвативший лес рядом с фабрикой.

Медики оказали помощь шести пострадавшим, пять из них госпитализированы. Состояние одного из раненых оценивается как тяжелое.

Фабрика в испанской провинции производит все типы снарядов, взрывателей, гильз и бомб. Предприятие снабжает боеприпасами турецкую и израильскую армии, а также испанские вооруженные силы.

В августе прошлого года в Германии прогремел взрыв на заводе по утилизации боеприпасов, один получил ранения. Как сообщили СМИ, возникший в результате взрыва столб дыма «был виден на многие километры».

До этого стало известно о пожаре на складе крупнейшего немецкого производителя стали ThyssenKrupp под немецким городом Фельклинген.