Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:55, 30 января 2025Мир

В Испании шесть человек пострадали после взрыва на фабрике Rheinmetall

Шесть человек ранены в результате взрыва на фабрике Rheinmetall в Испании
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Clara Margais / dpa / Globsl Look Press

Шесть человек были ранены в результате взрыва на фабрике боеприпасов Rheinmetall в испанской провинции Мурсия. Об этом информирует радио Cadena Ser, ссылаясь на экстренные службы.

Как уточняется, на предприятии в окрестностях города Мурсия взорвался резервуар. После этого начался пожар, охвативший лес рядом с фабрикой.

Медики оказали помощь шести пострадавшим, пять из них госпитализированы. Состояние одного из раненых оценивается как тяжелое.

Фабрика в испанской провинции производит все типы снарядов, взрывателей, гильз и бомб. Предприятие снабжает боеприпасами турецкую и израильскую армии, а также испанские вооруженные силы.

В августе прошлого года в Германии прогремел взрыв на заводе по утилизации боеприпасов, один получил ранения. Как сообщили СМИ, возникший в результате взрыва столб дыма «был виден на многие километры».

До этого стало известно о пожаре на складе крупнейшего немецкого производителя стали ThyssenKrupp под немецким городом Фельклинген.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Самый черный день». Германия ужесточает политику против мигрантов. Что предложили местные депутаты и почему это возмутило Шольца?

      Трамп рассказал о прослушанных им связанных с авиакатастрофой записях

      На Украине возбудили уголовное дело из-за слов Буданова

      В США раскрыли судьбу Зеленского после окончания украинского конфликта

      Неймар назвал место продолжения карьеры

      Россия заявила об ожидании от Госдепа данных о погибших в авиакатастрофе россиянах

      Пушков раскрыл причину избрания Трампа

      В Испании шесть человек пострадали после взрыва на фабрике Rheinmetall

      В Турции захотели запретить подросткам пользоваться соцсетями

      Подполье заявило о скоплении сил ВСУ у границы с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше