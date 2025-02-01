Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:47, 1 февраля 2025Мир

Датский политик сжег Коран у посольства Турции в Дании

Датский политик Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Копенгагене
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: @RasmusPaludan / X

Датско-шведский политик, основатель ультраправой антиисламистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Дании. Видео своего поступка он разместил на странице в соцсети X.

«Сожжение Корана перед посольством Турции в Копенгагене в 12:38», — говорится в сообщении. На видеокадрах запечатлена горящая книга.

В январе 2023 года Расмус Палудан сжег Коран напротив турецкого посольства в Стокгольме, а через несколько дней сделал то же самое перед дверями мечети в Дании. Тогда обе акции, проводившиеся не только с разрешения местных властей, но и под охраной полиции, вызвали крайне негативную реакцию в мусульманских странах, а Турция даже пригрозила заблокировать шведскую заявку на вступление в НАТО. Однако позднее полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Военкоры обвинили ВСУ в ударе по школе-интернату с пленными в Судже

      Военные блогеры опровергли данные о российском авиаударе по интернату с пленными в Судже

      Военкор задумался о наказании для ВСУ за зверства в Курской области

      Российский боец потерпел первое поражение в UFC

      Раскрыта цель удара по гостинице «Бристоль» в Одессе

      Трамп захотел провести выборы на Украине

      Мощный пожар охватил отель в российском регионе

      Датский политик сжег Коран у посольства Турции в Дании

      Павлович одержал победу в UFC

      Из «Википедии» удалили статью о зверствах ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше