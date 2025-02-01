Датский политик сжег Коран у посольства Турции в Дании

Датский политик Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Копенгагене

Датско-шведский политик, основатель ультраправой антиисламистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Дании. Видео своего поступка он разместил на странице в соцсети X.

«Сожжение Корана перед посольством Турции в Копенгагене в 12:38», — говорится в сообщении. На видеокадрах запечатлена горящая книга.

В январе 2023 года Расмус Палудан сжег Коран напротив турецкого посольства в Стокгольме, а через несколько дней сделал то же самое перед дверями мечети в Дании. Тогда обе акции, проводившиеся не только с разрешения местных властей, но и под охраной полиции, вызвали крайне негативную реакцию в мусульманских странах, а Турция даже пригрозила заблокировать шведскую заявку на вступление в НАТО. Однако позднее полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам.