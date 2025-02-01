Исполнительница хита «Сигма-бой» раскрыла секрет успеха песни на Западе

Секрет успеха хита «Сигма-бой» связали с идеальным сочетанием мелодии и танца

Успех хита «Сигма-бой» на Западе связан с идеальным сочетанием мелодии и танца. Секрет его популярности в беседе с агентством РИА Новости раскрыла одна из исполнительниц песни Мария Янковская.

«И, конечно же, наши голоса, я считаю, очень гармонируют, — добавила россиянка. — У нас получился очень классный дуэт».

Говоря о дальнейших творческих планах, Янковская заявила, что теперь она и Betsy (Светлана Чертищева) планируют выступать по отдельности. «Но вдруг, может быть, когда-то у нас еще один будет дуэт», — отметила она.

Ранее сообщалось, что песня «Сигма-бой» 11-летней Бэтси и 12-летней Марии Янковской попала в топ-10 лучших танцевальных треков чарта Billboard. Трек расположился на седьмой строчке в рейтинге, опередив в том числе культовую певицу Кэти Перри с ее треком I’m His, He’s Mine.

