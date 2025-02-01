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21:34, 1 февраля 2025Интернет и СМИ

Из «Википедии» удалили статью о зверствах ВСУ в Курской области

«Википедия» удалила статью о зверствах ВСУ в курском селе Русское Поречное
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

Интернет-энциклопедия «Википедия» удалила статью о зверствах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Русское Поречное Курской области. Такие данные появляются при попытке открыть соответствующую страницу сайта.

«К сожалению, эта страница была удалена в течение последних 24 часов», — указано в сообщении. Утверждается, что материал удалил 17-летний украинский модератор, живущий в Австралии.

Впервые о массовых расправах бойцов ВСУ над жителями российского села стало известно 20 января — такой информацией поделился боец российской группировки войск «Север». По его словам, украинские военные били и пытали мирных граждан.

Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик высказался против убийств гражданского населения в Курской области. «Мы очень последовательно высказывались против гибели и убийств любого гражданского населения, независимо от того, находятся ли они в Российской Федерации или на Украине», — сказал он.

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